Peeter Ernits tegi hiljuti politseile avalduse kahe väidetava valimispettuse kohta. Milles need täpsemalt seisnesid, ei soostu ta praegu avalikult rääkima.

Eile ilmus Jõgeva maakonna ajalehes Vooremaa kuulutus, kus must valgel kirjas, et riigikogu liige Peeter Ernits (EKRE) ootab infot neilt, kel on olnud kokkupuuteid valimispettusega.