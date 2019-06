Sellest saab meie suvi … Tartus!

Vahel tundub, et sumedate juuniõhtute saabudes sureb ülikoolilinn välja. Tänavad jäävad tühjaks, sest tudengid ja koolilapsed ei sibli enam hommikuti neil ning paljud tööinimesedki on end juba puhkusele sättinud. Nädalavahetuste melu vaibub, sest muidugi tahavad kõik maakodus vorsti sussutada või vee ääres päikesekiiri püüda. Ja samal ajal pulbitseb suvepealinna tiitli uhke kandja Pärnu oma maine vääriliselt. Tartu on pidanud seda igal aastal kadedusega pealt vaatama. Vähemasti on selline üldlevinud arvamus.