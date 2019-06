Sõpruse ringi märgid ja jooned vastavad projektile

Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juht Martin Nelis vaatas segadust tekitava ringristmiku projekti üle, tutvus liiklusskeemiga ja tõdes, et kõik Sõpruse ringil asuvad liiklusmärgid ja jooned vastavad nõuetele. Nelis selgitas, et autojuht peaks Pikalt tänavalt Sõpruse puiesteele sõitmiseks reastuma paremale Kalda teele väljasõidu juures. «Selleks manöövriks on see kõige õigem ja ohutum koht,» lisas ta.