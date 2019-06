Kadri Leetmaa: osalusõigus kõigile Tartu noortele

Tartu linna on raske ette kujutada nende noorteta, kes on siia elama tulnud õpingute ajaks. Tudengid annavad Tartu kultuurielule ja linnaruumile näo. Enamik Tartu tudengitest ei ela aga rahvastikuregistri järgi Tartus ega saa seetõttu osaleda Tartu kaasava eelarve hääletusel.

Järgmisel istungil hääletab volikogu linnavalitsuse ettepaneku üle anda kaasava eelarve hääletamisõigus vähemalt 14-aastastele tartlastele (seni oli vanusepiiriks 16 eluaastat nagu kohalikel valimistel). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on esitanud muudatusettepaneku, et anda hääletamise õigus kõigile samas vanuses Tartu üldharidus-, kutseharidus- ja kõrgkoolides õppivatele noortele sõltumata sellest, kuhu nad on sisse kirjutatud.

Siinkohal oleks paslik järele mõelda, mis on üldse tänavu juba 7. sünnipäeva tähistava Tartu kaasava eelarve eesmärk ja mõju. Väga põneva kaasava eelarve protsessi käigus antakse välja 200 000 eurot aastas maksimaalselt kahele hääletamise tulemusena võitjaks osutunud ideele (üks projekt kuni 100 000 eurot). Esitatavaid ideid on aga mitu korda rohkem, mullu 57 ideed.

Sellisel kujul on Tartu kaasav eelarve olnud ennekõike heade ideede kogumise, kogukondade elavdamise ja demokraatia õppimise projekt. Näiteks linna arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku järel laekub tavaliselt vaid üksikuid linnakodanike ettepanekuid, sest arengu kavandamise protsess on paljudele liialt abstraktne. Kaasava eelarve mõte on aga lihtne ja läbipaistev – see on võimalus, et hea mõte saab tõepoolest teostatud. Pealegi on ajalugu näidanud, et palju häid võiduta jäänud ideid on linn võtnud rahastada järgnevate aastate põhieelarvest.

Kui inimesed on hästi vastu võtnud kohaliku demokraatia tugevdamise algatused, on kasvavat isu võimatu ohjeldada.

Kaasava eelarve hääletamisel osales 2018. aastal linna kodulehe andmetel rekordiliselt 5291 tartlast, mis on 6,6 protsenti umbes 80 000 hääleõiguslikust (seni 16-aastastest ja vanematest) linnakodanikust. See jääb kaugelt alla valimisaktiivsusele kohalikel valimistel. Nüüd, mil linnavalitsus plaanib hääletamise vanusepiiri alandada, on veelgi selgem, et tegemist on pigem konsulteeriva küsitluse formaadiga. Miks aga sellisel juhul jätta otsustusõiguseta nii suur osa Tartus oma igapäevaelu elavatest noortest?

Eesti ja Tartu digivalitsemise lahendused paistavad Euroopas ja maailmas positiivselt silma. Paljudes riikides pole sellisele tasemele arendatud ideede esitamise ja e-hääletuse keskkondi. Samas on vähem digitaalsetes riikides näiteid ambitsioonikamatest kohaliku demokraatia arendamise ettevõtmistest.

Kaasava eelarve kohta võiks Tartu õppida 206 000 elanikuga Cascaisi linnalt Portugalis. (Huvilistele on materjalid saadaval portugali ja inglise keeles). Cascais alustas kaasava eelarvega Tartust veidi varem, juba 2011. aastal.

Hinnanguline osalusaktiivsus hääletamisel kasvas esimese kuue aastaga (2011–2016) kiiresti neljalt protsendilt 34 protsendile. Samal ajal sai rahastusotsuse 88 projekti, sealjuures ühe projekti maksimaalseks maksumuseks võis olla 300 000 eurot.