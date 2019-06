Valesti pargitud kastiauto takistab kõnnitee ehitust

Linnavalitsus muutis mai algul Oa tänaval parkimiskorda nii, et mõlemale poole sõiduteed ei tohi enam sõidukeid jätta. Sellest hoolimata seisab juba kuid tänava jõepoolses küljes valge kabiiniga Peugeot’ kastiauto ja takistab jalakäijate ala rajamist.

Supilinna seltsi esindaja Peep Mardiste rääkis, et probleem sai alguse sellest, et autojuhid kippusid Oa tänavat pidevalt kinni parkima. Tema kirjelduse järgi seisid autod kahel pool tänavat majaseinte lähedal ning jalakäijad, sealhulgas koolilapsed, pidid liikuma sõiduteel.

Mitu kuud

«Saime lõpuks linna nõusse, et parkimine on vaid ühel pool ja teisele poole tuleb sõiduteest joonega eraldatud jalakäijate ala. See auto jäeti sinna parkima juba mitu kuud tagasi ning varem polnud selles midagi ebaseaduslikku, sest parkimiskeeld kehtestati alles hiljem. Nüüd on aga probleem,» selgitas Mardiste.

Linnavalitsuse teedeteenistuse juhata Urmas Mets märkis, et uus, jalakäijatele mõeldud tee kulgeb Kroonuaia tänavast Piiri tänavani ja selle on rajanud osaühing Rattar. «Neil on praeguseks kõik muu tehtud, ainult need autoalused kolm meetrit ongi jäänud,» selgitas ta.

Linna liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis sai enda sõnul töid takistavast kaubikust teada alles teisipäeva hommikul ning ta ei osanud öelda, kas ehitaja on sõiduki eemaldamiseks politsei poole pöördunud. Küll aga kinnitas Nelis, et tema andis info edasi linnavalitsuse menetlusteenistusele.

Menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi omakorda nentis, et tema teada kuulub auto ühele ettevõttele, kuid kõik katsed sellega seotud telefoninumbritelt kedagi kätte saada on seni liiva jooksnud. «Kõik on valed, ükski ei vasta,» sõnas ta.

Omaniku otsinguil

Kivi keeldus eile spekuleerimast, kelle ülesandeks peaks jääma auto teisaldamine, kui omanikuga ei õnnestugi mõistliku aja jooksul kontakti saada. «Püüame esialgu ikka teda kätte saada,» märkis menetlusteenistuse juhataja.