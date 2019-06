Fotouudis: Tamme staadioni ring tehti taas jooksjasõbralikuks

Kui veel eelmisel reedel pidas Tamme staadionit haldav Tartu linna allasutus Tartu Sport plaani katta killustikukiht peenosise ehk paesõelmetega, siis jooksjatega aru pidades leiti, et targem on killustik üldse üles võtta ta ning peenosis otse looduslikule pinnasele panna. Peenosise - samuti pidi algse idee poolest olema killustikuga - rajale laotamine on vajalik aga selleks, et hoida rada vihmaste ilmadega poriseks muutumast.