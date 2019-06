Foto: Tartu tark linnaosa sai järjekordse kunstiteose võrra rikkamaks

Pepleri 12 on üks Tartu kaheksateistkümnest targa linnaosa projektiga liitunud korteriühistust ja seni kolmas maja, mille fassaadil on kunstiteos valminud.

Kunstiteoste loomine targa linnaosa piirkonda on oluline osa SmartEnCity projektist, mis põhitegevusena keskendub hruštšovkade nullenergia nutimajadeks ehitamisele. «Me soovime kunsti kasutades rikastada linnaruumi ja tõsta esile nutikaid korteriühistuid,» kommenteeris projekti kunstikoordinaator Andra Somelar.

Selle tarbeks peeti 2016. aastal rahvusvaheline kunstikonkurss ning žüriilt heakskiidu saanud kunstnikud on asunud nüüd koostöös kohalike kunstikuraatoritega Tartu tarka linnaosa kaunimaks tegema. Pepleri 12 kunstikuraator on tuntud Tartu kunstnik ja kunstitegelane Evelin Salumaa ning maali teostas Piiritus OÜ.

Pepleri 12 korteriühistu valis mitme töö seast enda vastvalminud nutikat elamut ehtima just Siiri Jürise ajatu teose.

«Töö aluseks on võetud erinevad osad Tartu linnakaardilt, mida on kihistatud mitmekümnete nihestuste, vähenduste ja suurendustega üksteise peale. Majal olev muster on seejärel tekkinud kaose puhastamise, lihtsustamise ja moonutamise tulemus,» selgitas Jüris oma teose tagamaid. Jürise teoseid saab peale Tartu linnaruumi tihti näha ka teiste Eesti linnade galeriides.