Tartu rattaringlus võitis vandaalide südame

Tartlased on nädalavahetusel alanud rattaringluse kiiresti omaks võtnud ning sõitjate huvi on nii suur, et paljud ei pruugi esimese hooga löögile pääsedagi, ehkki rattaid on 750. Siiski on paljud linlased märganud tänaval ka neid, kes käivad ratastega ebaperemehelikult ringi.