Esto korraldustoimkonna peakomitee aseesimees ning Tartu komitee esimees Ants Johanson rääkis, et seekordse kokkusaamise keskne teema on noored, sest nendest sõltub lõppkokkuvõttes eestluse elujõulisus diasporaas. «Kui noortega ei tegele, pole sel tulevikku. Täiskasvanuile on juba väga raske neid ideid või hoiakuid istutada,» tõdes Johanson.