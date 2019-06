Ilmar Kruusamäe elustab kunstiga Ülikooli kohvikus ajalugu

Ülikooli kohvik on kunstiajalooliselt tähelepanuväärne. Isegi niisuguse tähtsusega, et Sirje Helme on arvanud selle oma uusimasse raamatusse, mis annab ülevaate Eesti kunsti sajandist. Vahepeal loidunud kunstihuviga kohvik on uute omanike juhtimisel justkui talveunest ärganud. Algatuseks sai Ilmar Kruusamäe võimaluse kaminasaalis näituse teha.