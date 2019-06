Värvika ajalooga Tartu firma toodang jõuab ka maailma suurimasse kaubandusketti

Meediast on korduvalt läbi jooksnud teave, et Viljandi ettevõte Cleveron varustab Ameerika Ühendriikide kaubandushiiu Wal-Mart kauplusi pakiautomaatidega. Siiski pole laiemale avalikkusele teada, et nende kappide puitdetailid valmivad Tartus OÜ Velma Mööbel tootmistsehhis.