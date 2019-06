Ilmar Part: «Kui enne ristmikku auto su kõrvalt möödub, ole valmis, pane käed pidurile ja saad end veel päästa.»

Üks tüüpilisimaid jalgrattaõnnetuse olukordi on siis, kui rattur tahab sõita otse, aga juht autoroolis valmistub pöörama paremale. Kui oled rattasadulas lähenemas tänavaotsale paremat kätt ja auto sinust möödub, peaksid ratturina olema valmis, et auto üritab nina eest parempöörde teha. Alati, kui keegi sust enne ristmiku mööda sõidab, tuleb olla eriti ettevaatlik. Autojuhid pahatihti ei oska jalgratta kiirust arvestada, küllap rattaringluse elektriratastega juhtub seda veelgi tõenäolisemalt, sest nende maksimaalne 25 km/h on suurem kui tavalise ratta kiirus linnas. Kui enne ristmikku auto su kõrvalt möödub, ole valmis, pane käed pidurile ja saad end veel päästa.