Ilmar Part: kõigil on rattaliikluse soodustamisest võita

Teiseks on jalgratturil lihtsam ja mugavam orienteeruda, sest ta ei pea iga tänava puhul mõtlema või otsima, et kus nüüd on see koht, kus ta peaks sõitma. See omakorda teeb igapäevase jalgrattaga liiklemise atraktiivsemaks ja ohutumaks suuremale hulgale inimestele.

Kolmandaks on kõigi teiste liiklejate jaoks jalgratturi liikumine palju paremini ja selgemini prognoositav ja jalgrattur on liikluses nähtav. Nii väldime olukordi, kus jalgrattur ilmub ei tea kust. See on üks liiklusohutuse tagamise kuldreegel.

Neljandaks jalgrattaliikluse sujuvus ja kiirus punktist A punkti B kasvab, ja see omakorda aitab meelitada üha rohkem autokasutajaid liiklusummikutest ära ja rattasadulasse.

Viiendaks arendatakse edasi ka rahulikke ja autoliiklusest eraldatud marsruute vaba aja veetmiseks või aeglaselt kulgemiseks, näiteks jõeäärsed ja raudteeäärsed kergliiklusteed.

Lisaks nimetatud põhimõtete rakendamisele sisaldub strateegias terve hulk ettevõtmisi, millega arendatakse nii taristu- kui ka liikluskultuuri.

Tartu linn on oma jalgrattastrateegias võtnud otsustava kursi jalgrattaliikluse ühtse ja arusaadava korraldamise poole.

Kirjeldatud muudatused ei juhtu muidugi üleöö. Harjumuse jõud on tugev ja teineteist arvestava liikluskultuuri arendamine võtab aega. Samuti võtab aega tänavate uue süsteemi järgi ümberehitamine.

Tänavaruumi võrdsem jaotamine erinevate liikumisviiside vahel tähendab perspektiivis ka seda, et autoliiklusele jääb ruumi vähemaks ja seda eelkõige kesklinna piirkonnas. Siinjuures peab mainima, et mujal maailmas on kesklinnade piirkonnas kergliiklejate olukorra parandamisega saavutatud positiivne mõju äriettevõtete majandustulemustele. Peamine põhjus on siin asjaolu, et jalgsi ning jalgrattaga liiklejad veedavad kesklinnas rohkem aega kui autokasutajad.

Ühistranspordi, jalgrattaliikluse ja jalgsikäimise mugavamaks ja kiiremaks muutmisega saame tagada ka seda, et need, kellel on vältimatult vaja autoga liigelda, saavad seda normaalselt teha, ning et meie maksuraha valataks vähem asfalti ja rohkem meie inimestesse ja linnaelu arendamisse.