Lihtsate olukordade raskus

Julgen arvata, et kõige rohkem üldistusi ja müütide loomet leidub kunstiajaloos juhul, kui kunsti hakatakse käsitlema puhtalt soopõhiselt, jättes teisejärguliseks kunstniku kui looja mõtte- ja kogemusmaailma. Kunstiloome põhjus ja alge on sõltumata soost üks: see on vajadus jäljendada ja tõlgendada ümbritsevat keskkonda, inimkäitumiste mustreid, anda kuju tunnetele.