Albumis avanevad laulupeo juured

Illustratsioonide hulgas on esimese laulupeo programm ja märk ning Johann Voldemar Jannseni väimehe Heinrich Rosenthali fotoportree.

Rein Veidemann on kirjandusteadlane ja kirjanik, kelle nimi on viimasel paaril nädalal tulnud avalikkuse ette ühenduses esimese üldlaulupeoga. Tema süvenemisest 150 aasta tagusesse aega ja veelgi kaugemale on osa saanud ooperi «Emajõe ööbikud» publik ning raamatute «Laulupeod Postimehega» ja «Laulupidu. Jannsen. Koidula. Avatakt» lugejad.