Kullaaugu talus võistlesid koerad lammaste karjatamises

Tete perenaine on Terell Pihlak, kes on läbi ja lõhki koerainimene, aga argipäeviti töötab Tartu ülikooli kliinikumi silmakliinikus.

Kullaaugul tegutseb enam kui 40-pealine mahelambatalu, mille peremees ja perenaine on Meelis Kuldkepp ja Elin Sild. Neilgi on oma borderkolli, nimeks Griima.

Eestis on borderkollisid järjepidevalt treenitud umbes aasta ja kõik võistlejad on enamasti algajad.

Tete kohta ütles Terell Pihlak, et ta on väga hea instinkti ja loomuliku andega loom, kuna tema sugupuu liikmeil on karjatamine olnud päristöö. Borderkollide karjaajamise stiil on muidu kiire ja hiiliv, koos karilooma ainitise jõllitamisega. Lammastele meenutab selline käitumine kiskjat ning seetõttu alluvad nad borderkollile kergesti.