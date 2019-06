Rattaringlus segab natuke hädaabinumbri 112 tööd

Ühest küljest on hea, et linnakodanikud kõigel silma peal hoiavad, aga teisest küljest ei ole hädaabinumbrile helistamine õige valik, sest see liin tuleb hoida vaba neile, kes on ehk tõepoolest suures hädas.

Tartu linna IT-projektide koordinaator Eveli Pung selgitas, et rattaringluse abitelefon on 5305 5000. See töötab E-R kell 7-20 ja L-P kell 11-19. Teateid võib edastada ka meili info@ratas.tartu.ee teel.

Rattaringluse äpi Tartu Smart Bike kasutajad leiavad nii meilile kirjutamise kui abitelefonile helistamise koha kergesti üles oma äpist.

Ka tasub Eveli Punga sõnul numbrile 5305 5000 helistada siis, kui keegi on midagi rattakorvist leidnud või sinna midagi maha unustanud.

Vastus küsimusele, kas rattaringluse rattad sobivad sõitmiseks lastele, kõlab vastus nii, et neid võib kasutada alates 14. eluaastast ning lapse või nooruki soovitatav pikkus võiks olla 155 sentimeetrit või rohkem.

Eestis ei nõua liiklusseadus täiskasvanult kiivri kasutamist, küll aga peab alla 16-aastane juht kandma kiivrit. Ohutuse tagamiseks soovitatakse kiivrit kanda siiski kõigil rattaga liiklejatel.

Veendu, et sõidu lõpetamisel kõlaks piiks

Eveli Punga sõnul vajavad ratta laenutajad koolitamist ka selles osas, et nad sõitu lõpetades alati veenduksid, et ratast parkima pannes kostaks helisignaal. Nii siis, kui ratas dokki lükata kui ka siis, kui ratas tuleb lukustada ratta enda korvis oleva lisalukuga neil kordadel, kui parkla on täis. Aga ka siis tuleb kindlasti veenduda, et kõlaks helisignaal ning vaadata ka väikesele ekraanile lenkstangide keskel, et mida sinna ilmuv kiri õigupoolest ütleb.

Kas sõit on lõpetatud või on selle staatus midagi muud, näiteks vahepeatus. Vahel on inimesed jätnud oma ratta parklas 5 meetri tsoonist välja ning sel juhul tajub süsteem, et ratas on veel kasutusel ning aeg tiksub. Kui esimene tund, mis praegu on kõikidele kasutajatele tasuta, mööda saab, algab tasuline aeg ning see on igas tunnis üks euro.

Rattakorvis oleva lisalukuga ratast lukustades tuleb lukutross läbi kodarate kinnitada teisele poole rattarummu keskossa. FOTO: Kristjan Teedema

Rattaringluse kasutajaid on juba 16 777

Ka õpivad rattaringluse tehnikud ta sõnul seda, et millised parklad liiga kiiresti täis saavad ja üle ajavad ning mis on pidevalt tühjad. Seejärel püütakse rattaid kasutadasoovijaile taas lähemale transportida.

Täna õhtuse seisuga on rattaringluse aktiivseid kasutajaid Tartus 16 777.