Rattaringluse vastu on huvi nii suur, et server jäi andmevahetusega kimpu

See tõi kaasa selle, et kuigi üks sõitja oli laenatud ratta parkla dokki tagasi pannud ja oma sõidu lõpetanud, ei saanud järgmine inimene ratast lukust oma äpiga ikkagi lahti, sest infovahtus oli muutunud aeglaseks ning süsteem ütles, et ratas on veel kasutusel.

Tartu linna it-projektide koordinaator Eveli Pung selgitas, et sellist plahvatuslikku sõitjate huvi ei suutnud ette näha ka Tartu rattaringluse partner Bewegen Technoligies juht Alain Ayotte, kes täna keskpäeval oma avakõnes ütles, et temal on see juba 42 rattaringlus, mida ta avab.

Nüüdseks on serveri võimsust suurendatud ning näiteks bussikaart avab ratta lukust kenasti. Ka on ratast võimalik võtta Android-tüüpi telefoni äpiga, muresid on esialgu veel iOS-telefonidega.

Täna õhtul kella 19.20 paiku oli Tartu rattaringluse rattaid kokku laenutatud 6837 korral. Siia on arvestatud kõik dokist võtmised ja tagasipanekud juhul, kui ratas on kasutusel olnud vähemalt 30 sekundit.

Rattaringluse kodulehel on sõitude number küll väiksem, aga see tulenebki Eveli Punga sõnul tõrgetest, mis tekkisid sõidu lõpetamise staatuse puudulikust sünkroniseerimisest andmebaasis.

Kõikide sõitudega kokku on sõitjad läbinud aga üle 11 000 kilomeetri.

Kõige popularsemad sõidu alustamise kohad Tartus olid Uueturu, Turusilla ja Pirogovi parkla ning kõige populaarsemad sõidu lõpetamise kohad samuti Uueturu ja Turusilla parkla, aga ka Lõunakeskuse parkla.

