Suur jalgrataste laenutus on avatud ja linn on sõitjaid täis

Väike järjekord püsib ka telgi juures, kus linnavalitsuse töötajad jagavad inimestele nõu, kuidas end rattalaenutajaks registreerida ja vastavad küsimustele, kui see registreerimine ühel või teisel moel pole veel õnnestunud.

Kõige targem vastaja on Tartu rattaringluse juht Marika Post, kes ütles, et täna hommikuks oli end rattaringluse aktiivseks kasutajaks registreerinud 10 600 inimest. Aga neid, kes olid registreerimist alustanud, kuid mingi takistuse tõttu selle pooleli jätnud, üle 14 000.

Kõige lihtsam on saada ratta laenutajaks mobiilirakendust Tartu Smart Bike või veebilehte ratas.tartu.ee kasutades.

Ratast saabki lahti lukustada mobiiltelefoni Tartu Smart Bike äppi kasutades, tuleb teraselt jälgida aga juhiseid, et millises parklas parasjagu oled, siis sisestada jalgrattanumber, mille leiab lenkstangide alt, ja see äpis kinnitada ning pärast helisignaali ratas dokist kiiresti välja võtta – aega on 5 sekundit.