Kuum ilm on inimestele liiga teinud, tuleb olla mõistlik ja juua ohtralt vett

Tartu ülikooli kiinikumi erakorralise meditsiini osakonna (EMO) arst Laur Särg ütles, et kuuma ilma tõttu on sel varasuvel mõned inimesed juba ka hospitaliseeritud. Tegemist on olnud eakate patsientidega, kellel on riskiteguriteks kaasuvad haigused.

EMO-sse on sel nädalal kuuma ilma ja tervise halvenemise tõttu pöördunud kümmekond inimest. Neist enamus on saanud esmaabi ja nad on lubatud enesetunde paranedes koju. Sagedasemad liigse kuumaga seotud kaebused on südame rütmihäired, minestamised, üldine enesetunde halvenemine, nõrkus, iiveldus ja peavalu.

Doktor Särg lisas, et kui keegi end päikese all halvasti tundma hakkab, tuleb talle leida mõni varjualune või puudevilu, kuhu on soovitatav istuda või pikali heita. Tark on puhata ja rahuneda, võimaluse korral vett juua. Ruumi sisenedes tuleks tööle panna puhurid, et õhk liiguks, kuid konditsioneeriga peab olema ettevaatlik. Konditsioneer võib anda vastupidise efekti – tekitada külmetust, kurguvalu või närvipõletikke.

Eakatel inimestel on seesuguseid päevi kindlasti raskem taluda kui noortel. Kui halb enesetunne ei parane, tasub helistada kiirabisse telefonil 112.

Alkohol pole hea mõte

Mis puudutab kuuma ilmaga alkoholi tarbimist, siis see ei ole arsti sõnul hea mõte.

«Esiteks viib alkohol organismist vedelikku välja ning lisaks kuumast ilmast tingitud higistamisele põhjustab see dehüdratatsiooni, mis kindlasti suurendab kuumarabanduse riski,» selgitas Laur Särg. «Teiseks mõjutab alkoholi tarvitamine inimese kriitikameelt oma käitumise ja enesetunde üle, mistõttu inimene ei tunneta janu ega seda, et enesetunne on halvenemas. Kolmandaks võib alkoholi tarvitamine päädida päikese kätte magama jäämisega, mis võib kaasa tuua päikesepõletusi.»

Kui kuskil ongi näha, et keegi on pikali maas, siis selleks et aru saada, kas inimene teeb värskes õhus väikest uinakut, on purjus või on minestanud ja kuumarabanduse saanud, siis eemalt peale vaadates ongi seda keeruline otsustada.

Doktor Särg soovitab kindlasti inimese juurde astuda ja teda kõnetada ning proovida ta äratada. Kui inimene ei reageeri ega ärka, siis kutsuda kiirabi. Seejärel püüda toimetada inimene varju, jahutada teda võimalusel jahedate niiskete rättide või veega. Teadvusel inimesele tuleb pakkuda kohe juua.

Terve päev värskes õhus

Kui kuumal nädalavahetusel otsustavad inimesed kas sõprade või koos perega terve päeva väljas veeta, kas siis aias nokitsedes, linnamelu nautides, sportides, rannas olles või matkates, on oluline ilmale vastav riietus.

Lapsed võivad üle kuumeneda kiireminigi kui täiskasvanud. FOTO: Elmo Riig / Sakala

«Soovitav on kanda peakatet. Ja kui nahk ei ole veel päevitust saanud, siis kanda pigem pika varrukaga heledaid õhukesest kangast riideid,» rääkis dr Laur Särg. «Kindlasti peab jooma palju vett, looduses viibides tuleks kanda veepudelit alati kaasas. Meeles tuleb hoida sedagi, et väikelapsi ja lemmikloomi ei tohi jätta seisvasse autosse.»