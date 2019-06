Lennunduspäevade staar on ilmselt inglise hävitaja Panavia Tornado F3

Lennunduspäevad on käes.

Iga-aastased Eesti lennupäevad on Baltikumi suurim lennundussündmus, mis just sel nädalavahetusel on Lõuna-Eestisse kohale jõudnud. Üritusega tähistatakse Eesti õhuväe 100 aasta juubelit ning ettevõtmine leiab aset lennundusmuuseumi territooriumil ja selle kohal olevas õhuruumis. Nii laupäeval kui pühapäeval oodatakse külastajaid juba alates kella 10st.