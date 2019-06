Roman Meeksa: «Vändates saab tühja akuga elektrijalgarattaga edasi sõita ikka.»

Tartu rattaringluse elektriratta aku tühjaks saamine on võrdlemisi vähetõenäoline, sest hinna sees on tund lisamaksuta sõitu ja usutavasti kõik pingutavad selle nimel, et mitte kauem sõita. Kui siis ratas parklasse tagastada, hakkab see kohe laadima. Vähemalt kolm inimest järjest peavad võtma ratta kohe, jätmata laadimisaega, et selle aku tühjaks saaks. Laadimine on hästi kiire. Kui akut on järel ka ainult kümmekonnaks kilomeetriks, on see pooletunnise laadimisega jälle täis.