Indrek Särg: ruumi on veel ühele rahvuskonservatiivsele parteile

Kui päev pärast EKREst väljaviskamist mängis Särg mõttega, et liitub mõne teise erakonnaga, siis kolmapäeva õhtul peetud rahvakoosolekul sõnas Särg, et tal on kolm võimalust: kas minna erakonna vastu kohtusse, ilmuda EKRE kongressile kohale või moodustada uus algatusrühm, mis koondaks Tartu ja Eesti huvide eest seisvaid ja konservatiivseid inimesi. Neist viimane idee pälvis saalis aplausi.

Tõmbas hoogu maha

Kuigi osa koosolekul viibinud inimesi julgustas Särge kohe uut parteid asutama, tõmbas Särg oma toetajate entusiasmi maha, sõnades, et tegu on ikkagi vaid algatusrühmaga. «Pole välistatud, et liitume mõne teise poliitilise jõuga. Võib juhtuda, et sellest tõesti kasvab välja uus erakond, aga võib juhtuda, et ei juhtugi midagi,» jäi Särg ettevaatlikuks.

On valida, kas olla vihane ja vastandav või loov ja ülesehitav, mina pooldan seda viimast varianti, sõnas Indrek Särg.

Samas sõnas Särg, et Eestis on piisavalt ruumi veel mõnele rahvuskonservatiivsele parteile. Seejärel tsiteeris ta EKRE aseesimeest Martin Helmet, kes Särje hinnangul on tema EKREst väljaviskamise üks eestvedaja. «Martin Helme sõnas, et rahvuslus on Eestis laiem, kui EKRE seda hõlmab,» märkis Särg.

Ta lisas, et tema loodud algatusrühm on mõeldud neile, kes pole EKRE toimimisega rahul. «On valida, kas olla vihane ja vastandav või loov ja ülesehitav, mina pooldan viimast varianti,» lisas ta.

Helme soovib õnne

Martin Helme käest küsiti eilsel valitsuse pressikonverentsil Indrek Särje erakonnast väljaviskamise ja võimaliku uue partei loomise kohta ka kommentaari. Rahandusminister Helme jäi ses küsimuses üsna kidakeelseks: ta sõnas, et Särje EKREst väljahääletamine oli ülekaalukas, kuid mitte üksmeelne.

Ka kordas rahandusminister oma siseministri ametit pidava isa Mart Helme sõnu, et Särg rikkus korduvalt erakonna põhikirja. «Meie teed läksid lahku ja olgu tal edaspidi õnne elus ja poliitilises tegevuses,» sõnas Martin Helme Indrek Särje küsimuses kokkuvõtvalt.