Sünnitusosakonnas on vaikne. Öösel nägi ilmavalgust kaks last ning opitoas tehti üks keisrilõige. Parasjagu on ootel kolm tuhudes naist, keegi ei karju. «Mõnikord on nad häälekamad,» tõdeb ämmaemand Evelin Gross, kes alustas oma valvet hommikul kell 8 ja lõpetab järgmisel hommikul kell 8. «Kui nüüd uus uksekell kostab, siis selle tulija võtan mina!»