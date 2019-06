Tõnu Ints: Henn Põlluaasa pahempidi pööratud ajalookäsitlus

Kuna olen Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige alates selle asutamisest 1990. aastal, pakkus raamat mulle tõsist huvi. Põnev ju, kuidas konkureeriva erakonna juhtpoliitik sotsiaaldemokraate näeb. Üllatas raamatu maht, 432 lehekülge! Eeldasin, et see on mingit laadi uuriv käsitlus, aga juba esmasel lehitsemisel oli selge, et ilmunud on puhas propagandateos. Paljud lõigud ja sõnakasutus tundusid tuttavad, olin neid märganud portaalides Uued Uudised ja Objektiiv ning Facebookis ja ajalehtede kommentaariumides, tuntud trollivabriku sõimleva toodangu seas. Omaette küsimus, kas Põlluaas on selle «rahvaluule» kokku korjanud netist või, vastupidi, see on just tema käest liikunud trollivabriku kätte.