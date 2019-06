Tartu kutsus režissöör Christopher Nolani ülikoolilinna filmima

Allfilm, Nolani järgmise suure mängufilmi Eesti kaaskompanii, teatas eile lõuna ajal Kristiina Reidolvile, et võtted loodetakse ikka Tallinnas teha, kuid kui lootus ei täitu, on teine võimalus Tartu. «Peaasi, et need võtted tehtaks Eestis. Aga kui need tulevad Tartus, olen üliõnnelik,» ütles Facebookis režissöör Nolanit Emajõelinna kutsunud Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja, giid Olga Einasto. «Tartul on igale režissöörile midagi pakkuda, meie linn on nii värvikas ja mitmekesine. Ja tuleb pakkuda, sest kes ei taha kõrgelt lennata, lendabki madalalt.»