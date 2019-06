Laulupeo sünni ooperi solistid laulavad sajandivanusest kotiriidest õmmeldud kostüümides

Ooperi loo on kirja pannud Rein Veidemann, libreto autor on Leelo Tungal. Ooper on saanud pealkirja Lydia Koidula luulekogust «Emajõe ööbik», mis ilmus 1867 Tartus. Kirjaneitsit mängib ja laulab Maria Listra, kelle sõnul on Lydia ooperis väga tugeva mõtte ja aatega, eestlaste ühtehoidmise vägeva sooviga naine. «Kõik see tuleb muusikas väga säravalt esile,» ütles laulja.