EKREst välja visatud Indrek Särg mängib mõttega luua uus erakond

Kui päev pärast EKREst välja viskamist mängis Särg mõttega, et liitub mõne teise erakonnaga, siis eile õhtul peetud rahvakoosolekul sõnas Särg, et sisuliselt on tal kolm võimalust: kas minna erakonna vastu kohtusse, ilmuda EKRE kongressile kohale ning kolmanda variandina pakkus Särg välja moodustada uus algatsrühm, mis koondaks Tartu ja Eesti huvide eest seisvaid ja konservatiivseid inimesi. Neist viimane idee pälvis ka saalis aplausi.

Algatusrühma toetusallkirju kogunes eilsel koosviibimisel umbes 70. Siiski rõhutas Särg, et toetusrühma loomine ei tähenda automaatselt uue partei loomist. «Pole välistatud, et liitume mõne teise poliitilise jõuga, võib juhtuda, et sellest tõesti kasvab välja uus erakond, aga võib juhtuda, et ei juhugi midagi,» jäi Särg ettevaatlikuks.

Küsimusele, kas uue rahvuskonservatiivse erakonna loomisel ei teki oht, et tegemist saab olema ERKE uuema verisooniga, sõnas Särg: «Igasugused ohud on olemas, aga ka Martin Helme sõnas, et rahvuslus on Eestis laiem, kui EKRE seda hõlmab.»

Särg lisas, et tema loodud algatusrühm on mõeldud nendele inimestele, kes pole EKRE toimimisega pole rahul. «On valida, kas olla vihane ja vastandav või loova ja ülesehitav, mina pooldan seda viimast varianti,» lisas ta.