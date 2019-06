U19 jalgpallikoondised peavad Lõuna-Eestis Balti turniiri

Eesti koondise tartlasest peatreener Indrek Koser rääkis, et Balti turniiriks on tema käsutuses enam-vähem optimaalne koosseis, puudujatest võib nimetada Londoni Arsenali väravavahti Karl Jakob Heina ning väljakumängijaid Kristofer Pihti (Paide linnameeskond), Arseni Kovaltšukki (Narva Trans) ja Mattias Männilaant (FC Flora).

Jalgpallihuvilistele päris uus nimi koondises on aga Matthew Luke Varav, kes pallib Ameerika Ühendriikides Strikers FC South Bay keskkoolimeeskonnas. Koseri sõnul otsis nendega kontakti 17-aastase jalgpalluri isa ning noormees otsustati Balti turniiriks kohale kutsuda, et tema tasemest vahetus mänguolukorras ülevaade saada. «Vaatame, mis tase tal võrreldes teistega on. Eesti jalgpallile on tähtis, et ükski võimalik talent ei läheks kaotsi,» ütles Koser.