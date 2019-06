Video: Aivar Kallaste asub don Quijotena tantsides maailma parandama

Katrin Pärna sõnul on Aivar Kallaste pühendunud, töökas, täpne, naljakas ja eetiline. «Minu meelest on ta olnud alati heas mõttes eatu ja ajakohane, ta mõtleb palju, taotleb maksimumi ega anna alla,» lisas Pärn. «Temaga töötada on distsiplineeriv ja tore, huumorimeelega on tal õnneks ka kõik korras.»