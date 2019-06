Esialgu arvas sündmuskohal käinud sõjaajaloo uurija Aleksandr Kotkin, et tegu on LaGG-3 tüüpi Punaarmee hävitajaga, kuid pärast detailide puhastamist jõudis ta veendumuseni, et see on siiski Jak-9 tüüpi hävituslennuk. Praegu pole veel teada, kes oli leitud lennuki piloot, kuid Eesti ja Vene sõjaajaloo uurijate koostööna püütakse see juba lähiajal välja selgitada. Piloodi säilmed on kavas matta sõjaväekalmistule.