Ilmar Part: «Kui oled plekk-kestata, siis vahet pole, kas sul on eesõigus, ikka pead vaatama, kas auto või buss jääb ülekäiguraja ees seisma.»

Küsimusele, kas jalgratturil on ülekäigurajal autode suhtes eesõigus, saab vastata lihtsalt, et ei ole. Ja natuke keerulisem vastus on, et jah, on küll, kui rattur astub ratta sadulast maha ja muutub jalakäijaks. Aga seda öelda, et on eesõigus, on ekslik või paha selles mõttes, et alati, kui tegemist on kergliikleja ja kõva raske sõiduki kohtumisega, loeb eesõigus ainult statistikas või kohtus. Seda õpetan ka lastele, et sa võid ju teada, kellel on seaduse mõttes eesõigus, aga kui su kaasliikleja seadust ei austa, pead ise käituma nii, et õnnestus jääks tulemata.