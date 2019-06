Sulagu lumi või sadagu vihma, Elvas elava Ellen Lilo aed jääb ikka vee alla. «Hing läheb täis, vallas ei tee keegi midagi,» räägib ta. Ellen Lilo on Elvas Tartu maantee ääres elanud juba aastakümneid. Kevadel on tal tükk tööd, et välja mõelda, kuhu teha peenrad, sest nii kui sajab vihma, on aed kui suur järv. Uputust põhjustab aiast meetri kaugusel asuv mitme meetri kõrgune nõlv, kus on Tartu maantee. Vihm ja lumesulamisvesi voolab mööda nõlva alla otse Lilo aeda.