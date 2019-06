Algas vastuvõtt Tartu ülikooli residentuuri erialadele

Peremeditsiinile järgnevad psühhiaatria residentuur 11, erakorralise meditsiini ja radioloogia residentuur üheksa ning sisehaiguste residentuur kaheksa kohaga. Residentuuritellimuse esitab riik. Tartu ülikooli residentuuriprodekaan Urmas Lepner ütles, et suurema vastuvõtuarvuga erialad on riigile prioriteetsed ja nendel erialadel oodatakse maksimaalset täitumust.

Lepneri sõnul on Eesti residentuurikorralduses mitu tegurit, mis mõjuvad tulevastele arst-residentidele motiveerivalt. «Üks neist on kindlasti palk, mis on põhimõtteliselt samal tasemel eriarsti palgaga. Arst-residentide kuupalk on Eestis 2085,13 eurot. Teine on residentuuri konkreetne kestus, mis on sõltuvalt erialast kolm kuni viis aastat. Nii teab resident täpselt, kui pika aja pärast saab ta eriarstina iseseisvalt töötada,» märkis Lepner.