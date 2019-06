Liikluskindlustuse fondi esimees: mõistame taksojuhtide muret, kuid võti praeguse olukorra muutmiseks on riigi käes

Samuti öeldakse märgukirjas, et kaaluda tuleks kindlustusettevõtetele ülemiste piirhindade kehtestamist ning viimase punktina palutakse lõpetada ebaterve konkurentsiolukord taksode kindlustamisel: paljud äpitaksode juhid on targu jätnud taksoteenuse osutamiseks kohustusliku sõidukikaardi soetama, mistõttu saavad tegutseda soodsama kindlustustariifiga, kuna kindlustuse pakkuja näeb sellist autot tavasõidukina.

Eesti liikluskindlustuse fondi esimees Mart Jesse kinnitas, et nad jagavad suuresti taksoettevõtjate muresid seoses taksonduses valitseva olukorraga.

«See ei puuduta mitte üksnes Tartut, vaid kogu Eestit,» jätkas Jesse. «Taksonduse pilt on muutunud oluliselt seoses äpitaksode turuletulekuga ja konkurentsiolukord on tõesti moonutatud, kuna paljud äpitaksod osalevad liikluses ühistranspordiseaduse nõudeid rikkudes, ennekõike pakkudes teenust ilma sõidukikaardita.

Praktikas tähendab see seda, et sõidukijuht varjab oma ebaseaduslikku tegevust mitte üksnes riigi, vaid ka kindlustusandjate ja liisinguandjate eest, jättes sõiduki tegeliku kasutuse eesmärgi avaldamata. Selline käitumine on tingitud soovist saada kulueelis turuosaliste ees, kes järgivad kehtivaid nõudeid, kuid kellele langevad kahjuks osaks ka seaduste täitmisega kaasnevad suuremad kulud.»

Jesse kinnitas, et liikluskindlustuse fond on korduvalt rõhutanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et praegune olukord on vaja viivitamatult ära lõpetada, kuid paraku ei kipu nende sellesuunaline tegevus sugugi edenema.

«Oleme suhelnud ka riigikogu majanduskomisjoniga, kuid komisjon ei ole siiani initsiatiivi võtnud,» lisas Jesse. «Arvesse võttes riigi huvipuudust ja järelevalve sisulist mittetoimimist, ei nõua seetõttu ka platvormid taksojuhtidelt seaduste järgimist ning vahendavad karistamatult ebaseaduslikult tegutsevaid juhte ja sõidukeid. Seega on taksoettevõtjate mure igati arusaadav.