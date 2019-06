Alvar Pähkel: «Kiiruspiirangute mõte pole mitte see, et politsei saaks trahvida, vaid et liikumine oleks turvaline.»

Mõnele inimesele on kaks autot liiga tihe liiklus, teisele on Riia tänava liiklus liiga tihe, et rattaga sõita, ja sellega nõustuda on lihtne. Muis paigus on ikkagi subjektiivne hinnang. Politsei on läinud seda teed, et kui inimene sõidab rattaga kõnniteel, siis sellega ongi hinnang antud ja ta võib seal sõita. Küll ütleb seadus, et peaks sõitma jalakäija kiirusega, aga kui mõtleme seda, et keskmine jalakäija ei liigu väga kiiresti, siis jalgrattaga nii aeglaselt sõita on omaette kunst. Seaduses on selline nõue, mida täita on võrdlemisi problemaatiline. Aga see mure on küll, et jalgratturid sõidavad jalakäijate vahel võrdlemisi suure kiirusega.