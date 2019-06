Lipu sünnipäeval lookles rongkäik ja tekkis inimtrikoloor

Võttes arvesse, et Põltsamaa linnas elab napilt alla 4000 inimese, on üsna märkimisväärne, et üheks õhtuks kogunes inimlippu looma ligi 2000 inimest.

Arvestades, et Põltsamaa linnas elab napilt alla 4000 inimese, on üsna märkimisväärne, et üheks õhtuks kogunes inimlippu looma ligi 2000 inimest. «Viie aasta pärast, mil tähistame Eesti lipu 140. aastapäeva, loodame veel suuremat osalejate arvu,» sõnas Karu. Ta lisas, et kuigi järgmise suure liputähistamiseni on aega veel viis aastat, mõtleb nii tema kui ka kogu korraldusmeeskond, kuidas järgmist Eesti lipu juubelihõngulist sündmust vääriliselt korraldada.