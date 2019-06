Haruldus tiirutas lossipargi kohal

«Madukotkaid ikka nähakse meil igal aastal mitu korda,» ütles Eesti ornitoloogiühingu linnuharulduste komisjoni juht Margus Ots. «Ilmselt on need ülelendajad, sest madukotkaste pesi pole Eestist leitud enam mitukümmend aastat.»

Kotkaklubi kodulehe andmetel on meil igal aastal peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis kohatavad madukotkad enamasti üksikud.

Madukotkas on pisut suurem kui kalakotkas, selle haruldase sulelise tiibade siruulatus on 170–185 sentimeetrit ja kaal 1,8–2,3 kilo. Liigi põhiareaal laiub lõuna pool, ulatudes Vahemere maadest Indiani, kus on neile palju toitu – sisalikke ja madusid.