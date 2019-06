Eesti maasikad valmivad nädala lõpuks

Esmaspäeval leidis marjahuviline Tartu avaturult üksnes Kreeka maasikaid, kilohinnaks vähem kui kaks ja pool eurot. Välismaise maasikmarja soodne hind annab aimu, et peatselt on turuletile oodata kohalikke maasikaid. Eelmistel aastatel on esimeste kodumaiste marjade eest turul küsitud 10–12 eurot kilo eest. Kui kõrgeks kilohind sel aastal tõuseb, selgub siis, kui marjad kohal.