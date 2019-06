Jalutajad näevad Toomemäge ja Toomkirikut uues nurga alt

Idee koostada uus välinäitus tuli muuseumiperel pärast põhjaliku monograafia «Toomkirik. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum.» väljaandmist eelmisel aastal. Paljud väljapaneku materjalid pärinevadki just sellest teosest. Osa kaartegi on võetud samast raamatust, osa on aga tehtud spetsiaalselt näituse tarvis.

Näituse koostas Tartu ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma, ajaloolised kaardid tegid valmis Kaur Alttoa, Kristo Vaiksoo ja Raul Vaiksoo.

Stendid käsitlevad kahte eri teemat: osad räägivad lugu Toomemäest, seal paiknenud kindlustusasulatest ning osad jutustavad Toomkiriku ajaloost.

Need stendid on olulised info allikad nii turistidele kui ka giididele. Nad kõik tundsid sellest puudust, ütles Tartu ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma.

«Proovime näitusega seletada ja lahti mõtestada Toomemäe eri kihistusi,» ütles Raisma. «Väljapanek näitab, kuidas on Toomemägi läbi aastasadade muutunud ja kuidas see on mõjutanud meie linna lugu.»

Palju on näitusel juttu ka keskajast. «Lugu algab 13. sajandist, aga muidugi on markeeritud ka Tarbatu muinaslinnuse asukoht. Üldine asukoht, tähetorni ümbrus, on teada. Aga täpsed piirid on teadmata,» rääkis Raisma.