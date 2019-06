Sinimustvalge sünnipäev kulmineerub rongkäiguga

Just ERMi lipusaal on koht, kus saab praegu näha ajaloolist 1884. aastal õnnistatud sinimustvalget, ning sestap on ERMi avalike ja välissuhete juhi Kalmar Kursi sõnul igati asjakohane, et just nemad Tartus lipu sünnipäevaüritusi eest veavad.

Rongkäiguga võivad liituda kõik soovijad, kinnitas Kalmar Kurs.

«Kui olime vanas majas, asus lipp hoidlas ja see toodi välja väga harva. 2016. aasta sügisel jõudis lipp uude hoonesse ja nii on see esimesi ümmargusi sünnipäevi, kus kõik soovijad lippu näha saavad,» tähtsustas Kurs sündmust.

Tegevust kogu päevaks

Ta lisas, et lipu sünnipäeval on selge side ka laulupeo juubeliga ning nii on ERMi püsinäitust «Kohtumised» laulupeo 150. ja sinimustvalge 135. sünnipäevaks erinevate esemetega täiendatud.

«Laulupeotraditsioon on väga oluline tähis, et sinine, must ja valge said rahvusvärvidena rahva hulgas tuntuks ja läksid eestlaskonna identifitseerijana käibele. Nad on väga selgelt seotud,» toonitas Kurs.

Kuigi põhilised üritused lähevad Tartus käima pärastlõunal, saab sünnipäevaprogramm ERMis alguse juba kell 12, kui toimuvad temaatilised õpitoad ja näitusetuurid. Lipu sünnipäeva puhul on ERM täna avatud kella 20 ning sissepääs püsinäitusele on tasuta.

Rongkäik läbi linna

Päeva üks kulminatsioone on aga kell 16 Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone eest algav rongkäik läbi linna ERMi juurde. Kurs rõhutas, et kuigi rongkäigu peas on EÜSi ja teiste akadeemiliste organisatsioonide esindajad, võivad rongkäiguga liituda kõik soovijad. Kes rongkäigu alguseks Kuperjanovi tänavale ei jõua, saab end sellele sappa haakida näiteks kell 16.30, kui rongkäik jõuab Raekoja platsile.

Kurs toonitas, et kuigi sinimustvalge pühitseti Otepääl, on Tartul lipu sünniloos oluline roll ning sestap väärib trikoloor, et teda ka siin väärikalt meeles peetaks.

«Pärast pühitsemist tuldi Tartusse tagasi ning nii EÜS kui ka paljud akadeemilised organisatsioonid tegutsevad siin. Peale selle on esimene lipp hoiul ERMis,» rõhutas Kurs.