Jüri Mõis eksis: maal elavad jõukad inimesed, vaesed kolivad linna

Terje Rudissaar on koos abikaasa Aivar Rudissaarega endale selle võimaluse ise loonud, nende perefirma Tootsteele OÜ teeb 24 aastat Palamusel kauplusega ühe katuse all olevates ruumides pagari- ja kulinaariatooteid, valmistab kaasaviimiseks peo- ja peielauatoite ning katab soovijatele laua.

«Teemegi sellist vanaaegset kodust kraami, retseptid on Vene ajast,» märkis Terje Rudissaar. «Seni ei ole nurisetud. Valetan! Mõni nuriseb, et meie šašlõkis on vähe pekki. Olen päri, mulle endale ka läbikasvanud liha, kus ka pekki sees, väga meeldib. Aga valime toorainet hoolega, šašlõkki teeme ainult kaelakarbonaadist ning seal tõesti pekki peaaegu pole.» Vaatamata nurinale vähese peki üle läheb Tootsteele šašlõkk kaubaks aastaringi.