Vanemuises tuleb vaatajate ette tosin uut lavastust

Teatri teatel jõuab hooaja esimene uuslavastus publiku ette 21. septembril väikeses majas: Vanemuise draamajuhi Tiit Palu (pildil) komöödia «Tere, kallis!», mille ta ise ka lavastab. Lavastuse keskne paar Pille ja Viktor on väga korralikud inimesed. Nad on teineteisega harjunud ega mäletagi enam hästi, mis neid kokku sundis. Kui neile tulevad külla Viktori kaksikõde Mari ja tema värske peigmees Peeter, selgub, et maailm on suur ja huvitav ning armastus siiski olemas.