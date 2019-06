«See on midagi uut. See on natuke šokeeriv,» ütles möödunud reede õhtul Tartus Genialistide klubis bändi Dead Furies kitarrist ja laulja Ardo Kivi. Klubis toimuma pidanud vali garaažiroki live jäi ära. Ja seda põhjusel, et pileti ostis ainult üks inimene ning temagi oli Kilingi-Nõmmest.