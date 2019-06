Maalikunsti eriala viimane lõpetaja kaitses magistritöö väga edukalt

Alar Tuul on abstraktsionist ja on seda ka oma lõputöös. Kaheksas maalis on autori sõnul väga palju juhuslikkust, mis kõik on omandanud maalimise ajal juhuslikult mingi teise tähenduse. Viimaseks magistritöö kaitsjaks jäämist põhjendas kunstnik sellega, et õigel ajal lõpetamist ei soosinud aeg ja isiklik elu. «Ma lihtsalt ei olnud varem valmis lõpetamiseks,» ütles ta.