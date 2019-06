Elron keelab teatud väljumistel rongis jalgrattaga reisimise

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et Elroni otsus jalgrattaga rongiga reisimise piiramiseks võeti vastu tulenevalt rongireisijate arvu kasvust, reisijate enda pöördumistest ning silmas pidades ka seda, et rongi mahuksid mugavamini need reisijad, kellel ilma oma sõiduvahendita pole võimalik reisida – näiteks ratastoolis ning lapsevankritega reisijad.

«Saame järjest enam klientidelt tagasisidet, et rattaid on rongis liiga palju ja need takistavad seal liikumist. Nii on meie poole pöördunud näiteks mitmed lapsevankritega emad, kel on keeruline endale rongis kohta leida, ratastooliga reisijad, samuti paljud teised sõitjad, kes rattarohkuse tõttu ei pääse näiteks WCsse või on määrinud oma riided,» rääkis Kongo.

Selleks, et tagada reisijatele mugavamad sõiduvõimalused, on Elron sarnaselt Paldiski liinil kehtivate piirangutega otsustanud Tartu, Narva ja Viljandi liinidel kõige suurema nõudlusega reisidel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga transportimise keelata.

«Soovime oma klientidele pakkuda võimalikult kvaliteetset teenust. Jalgrattakohad on rongides küll olemas, kuid sama ruum on mõeldud ka teistele reisijatele. Kui sõitjaid on väga palju, siis kõik lihtsalt rongi ei mahu. Jalgratas võtab mitme inimese ruumi, samas ei ole ratta rongi võtmise puhul enamasti tegemist hädavajadusega. Teiste reisijate arvelt rattakohti juurde teha me ei saa,» nentis Kongo. Ta lisas, et Elron mõistab, et saab jalgrataste keelu tõttu ratturite meelehärmi osaliseks, kuid samas on reisijate mugavus, turvalisus ning reisimisvõimalused olulisemad. Paljudesse peatustesse on aastatega lisandunud rattahoiukohti, mistõttu julgustab Elron rattureid neid aktiivselt kasutama. «Esimene valik peaks ikka olema jalgratta jätmine rongijaama, nagu see toimib igal pool Euroopas.»

Ratturid saavad jätkuvalt rongiga reisida, kuid selleks tuleb kasutada väiksema täituvusega ronge. Kõikidel reisidel, kus rattaga sisenemine on keelatud, lisandub Elroni veebis sõiduplaaniotsingusse konkreetse reisi juurde vastav info. «Kui Te näete sõiduplaaniotsingus mõne Teid huvitava väljumise juures punast hüüumärki, siis palume kindlasti sellel vajutada. Seal on välja toodud reisi puudutav info, sealhulgas ka näiteks rattaga reisimise piirangud, millega palume kindlasti ka arvestada,» sõnas Kongo.

Kõikidel liinidel on igal päeval ka selliseid väljumisi, kus rattaga reisimine on endiselt lubatud, samuti võib ratta endiselt rongi võtta selliste peatuste vahel sõites, kus reisijaid on vähem. Vastav info on iga rongi puhul välja toodud.

Ta lisas, et rattasõitjatele hea lahenduse pakkumine ei ole kindlasti Elroni tahtmise ega meelsuse taga. Seda enam, et keskkonnasõbralikkus on Elroni pakutava teenuse puhul väga oluline aspekt.