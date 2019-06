Põltsamaal saab täna õhtul osa võtta maailma suurima sinimustvalge moodustamisest

Korraldajad selgitasid, et näiteks tuhande inimesega on võimalik luua umbes 100-meetri pikkune lipp. Samas loodavad, et osalejaid tuleb inimlipu moodustamiseks rohkem. «Tahaks loota, et kohale tuleb paar tuhat inimest,» sõnas Suni ning lisas, et mida rohkem, seda uhkem.