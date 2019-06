Cycling Tartu pälvis Filter Pärnu rattapäeval kolmikvõidu, vahetus üldliider

Cycling Tartul on Filter maanteekarikasarjas kõrged sihid, tiim on võitnud kõik kolm esimest etappi. Kuusalus saavutas esikoha Nisu ja Elvas Markus Pajur. Ka sarja kokkuvõttes on Cycling Tartul kolmikjuhtimine. Uueks üldliidriks tõusis Vahtra, kes edestab Nisu kahe ja Siim Kiskoneni kümne punktiga. Naistest hoiab kindlat esikohta Kalm. Kõiki tulemusi saab vaadata siit.