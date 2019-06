Merle Karro-Kalberg: Tartu lapsesõbralikkus peaks linnaruumis ka välja paistma

Tartut on viimasel ajal hakatud hellitlevalt kutsuma avaliku ruumi pealinnaks: paari möödunud aasta arhitektuuripreemiad on avaliku ruumi kujundamise eest enamasti just siia tulnud. Palju on Tartus seistud ja samme astutud ka jalgratturite heaolu suurendamiseks. Seda tuleb tunnustada. See kõik aga ei tähenda, et arenguruumi poleks või et saaks loorberitel puhata. Edasi peaks mõtlema ja ruumi looma teistelegi linna kasutajatele. Tartul on lapsesõbraliku linna kuvand. Kui vaatame aga linnaruumi, siis võiksime küsida, kuivõrd see ikkagi nii on.

Alles hiljuti pidin ühele tuttavale soovitama kesklinna kandis head mänguväljakut. Tuleb tunnistada, et peale Kaubahoovi pargi ja Toomemäe mänguväljaku ei olnudki midagi soovitada. Korra olen pidanud Kaubahoovi pargi mänguväljakul Saksa külalistele soovitama kohti, kuhu veel saaks pooleteiseaastase lapsega mängima minna. Jäin sellega hätta.

Südalinnas on neli parki, aga mänguväljak on neist vaid ühes. FOTO: Margus Ansu

Tartus on mänguväljakuid siiski tublisti rajatud. Iga aasta 1. juunil, lastekaitsepäeval avatakse mänguväljak mõnes linna asumis. Südalinnas ja jõe ääres on neli parki, kuid ainult üks väike mänguväljak. Tuleb tõdeda, et südalinnas pole lastega peredel just palju teha, pigem on see kiire läbikärutamise või -jalutamise kui peatumise ja ajaveetmise paik.

Avalik ruum peaks olema ühiskonna liim: see on paik, kus peaksid trehvama need, kes võib-olla kuskil interneti­avarustes või ühismeedia kõlakodades ei kohtu. Kui linna avalik ruum on kõigile avatud ja tasuta kasutatav, on ka ühiskond sidusam. Demokraatlike ja avatud linnade avalikus ruumis on mõeldud kõigi – jalgratturite, jalutajate, vaegliikujate, vaegnägijate, eakate, teismeliste, noorukite ja ka autojuhtide – vajaduste peale. Mänguväljakud on need kohad, kus lapsed omavahel kokku puutuvad ning nende kaudu puutuvad kokku ja suhtlevad sõbralikult ka eri soost, sotsiaalse ja haridusliku taustaga täiskasvanud, laste vanemad.

21. sajandi võtmeoskuste hulka loetakse nii teistega arvestamise, läbisaamise ja meeskonnatöö oskust kui ka loomingulist lähenemist probleemide lahendamisele. Neid omadusi saab laps õppida ja arendada mängides. Seda ei peaks soodustama ainult lasteaed või kodu, seda peaks rõhutama ja soodustama keskkond, kus nad kasvavad, tervikuna.

Tihti näen, kuidas kiiged või ronimislinnaku hõivavad koolist tulevad ja aega parajaks tegevad teismelised. Nende hoog, mängud ja energia on aga hoopis teistsugused kui kolmeaastasel lapsel.

Tartu kesklinna mänguväljak on pärit eelmisest sajandist ning moraalselt oma aja juba ära elanud. Mõned kosmeetilised parandused ei ole seda kuidagi nüüdisajastanud või atraktiivsemaks muutnud. See on tegutsemisvõimaluste poolest pigem igav ja ühetaoline.