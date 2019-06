Kortermaja seinal hakkab lendama hiigelpääsuke

Ta kahetseb ainult, et suveöödel on töötamiseks sobivat pimedat aega napilt, alustada saab õhtul kümne ajal ja kell neli tuleb juba pillid kotti panna.

Trojanovski sõnul oli algusest peale mõte, et maja võiks ehtida pääsuke. «Eesti vabariigi juubeliks teeme, praegu on juba 101, aga ikkagi,» lausus ta.

Lõpuks sõelale jäänud kavandi puhul oli kunstnikul alguses kahtlusi, kuid eskiis tundus äge. «Probleem on selles, et varjundeid on väga palju, umbes 58. Tavaliselt kunstnikud teevad kuni kümne tooniga, sest töö on niigi raske, on vaja töötada kõrgel ja korraga kogu ala ei näe. Eesmärk on saada minimaalse raskusega maksimaalne efekt,» selgitas Karlov.